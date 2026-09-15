SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş - Marsilya maçını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş’ın, sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Andrea Colombo yönetecek.

Beşiktaş - Marsilya maçını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Marsilya’yı konuk edecek. 17 Eylül Perşembe akşamı Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Colombo’nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Michael Fabbri görev yapacakken, Valerio Marini ise AVAR olarak bulunacak.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe kabusu hatırladıGöztepe kabusu hatırladı
Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktıTrabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Anahtar Kelimeler:
Hakem beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.