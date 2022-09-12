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Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından

12.09.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Karşımızda büyük bir camia ve iyi bir takım vardı. Kazanmak bizim için çok değerli ve önemliydi"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, zorlu deplasmanda kazanmanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Karşımızda büyük bir camia ve iyi bir takım vardı. Kazanmak bizim için çok değerli ve önemliydi." dedi.

"Genel hatlarıyla karşımızda çalıştığımız, bildiğimiz bir oyun oynayan bir takım vardı." diye konuşan Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Beşiktaş’ın yüksek pas organizasyonu olmamasını rağmen, direkt oyunu tercih eden, hemen hemen her yerden orta yapan bir formasyonu var. Ligimize baktığınızda çok etkili iç saha maçları oynadılar. Biz topun bizde kalmasını, geçişi de çalıştık. Pas tercihlerimiz biraz daha iyi olsaydı, daha rahat edeceğimiz bir skorla dereye girebilirdik. Traore’nin attığı golden önce, ilk yarıda daha kolay pozisyonda golü kaçırdı. Kenarlara inip birebir oynamak istedik. Bazı oyuncularımızın performansı beklediğimizin altında kalınca oyunun belirli bölümlerinde Beşiktaş bize üstünlük kurdu. Birkaç net pozisyona girdi. Kazanmak mutlu ediyor, kazanmayı alışkanlık haline getirmek, böyle bir oyuncu grubuyla çalışmak benim gibi genç bir teknik adam için önemli."

Belözoğlu, takımının ligdeki 5. maçında da gol yememesi hakkında gelen bir soruya ise, "Futbolun olmazsa olmazı iyi defans yapmak. Topa sahip olma oyununu oynamak isteyen her takım, savunma güvenliğini de üst düzeyde tutarlar. Ben de bunu uygulatmaya çalışıyorum. Beşiktaş birkaç pozisyona da girdi. Her ne olursa olsun biz bu düzenden vazgeçmeyeceğiz. Oynamaya çalışacağız. Bir gün gol yiyeceğiz fakat kazanmak ve oyun üstünlüğünü sağlamak benim için gol yememekten çok daha değerli." yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "Galatasaray'a Yusuf Demir geldi yabancı statüsünde, sizin elinizde Mesut var. İkisi de yabancı ülke milli takımını seçmesine rağmen Mesut Türk statüsünde oynuyor. 2015'te değişen kurallar var. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yusuf Demir kural değiştikten sonra geldiği için kurala bağlı bir durum. Bunu benim değerlendirmemin bir değeri yok. Ancak bir oyuncu Türk'üm diyorsa, Türk statüsünde oynamalıdır. Bu benim şahsi fikrim. Mesut da aynı şekilde belirli bir seneden önce bu kural geldiği için Mesut, Türk statüsünde oynuyor. Mesut'un Almanya ile özel bir durumu da var. O tamamen orayı kendi karşısına almış bir oyuncu. Türkiye’yi daha fazla benimsemiş bir oyuncu. Yusuf özelinde ise Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncu transfer ettiğini düşünüyorum."

Belözoğlu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği tepki hakkında, "Beşiktaş stadında çok top oynadım. Burada bana zaten çok tepki gösterdiler. Tepkinin son dakikalarda geriye çekildik diye tepki olduğunu düşünmüyorum. 17-18 yaşından beri hak etmediğim eleştirilere ve sevgiye maruz kaldım. Ben işimi yapacağım, Allah izin verirse de futbolcu kadar teknik adamlıkta da başarılı olmaya çalışacağım." yorumunda bulundu.

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