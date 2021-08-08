Beşiktaş, Mert Günok ile mutlu sona yakın

Kadrosunu tecrübeli kaleci ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen milli file bekçisi Mert Günok transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar 32 yaşındaki kaleci için Medipol Başakşehir'e son teklifini yaptı. Tecrübeli file bekçisi için 1.2 milyon Euro ve performansa bağlı ek ödemelerle toplam 1.4 milyon Euro öneren Beşiktaş yönetimi cevap bekliyor.

Başakşehir ilk olarak 2 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Yapılan görüşmeler sonunda bonservis bedelini 1.5 milyon Euro'ya indiren İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın son teklifine yanıtını kısa süre içinde iletecek. Beşiktaş, Mert Günok'un bonservisini almasının ardından milli kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son 4 sezonda Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok, geçen sezon 29 maça çıktı. 32 yaşındaki file bekçisi 22 kez de A Milli Takım'ın kalesini korudu.

(NTV SPOR)



