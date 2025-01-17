Beşiktaş, Mert Günok’un sözleşmesini uzattı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı. Adalı, yeni dönemde Mert Günok’a başarılarının devamını diledi.

MERT GÜNOK: İNŞALLAH DAHA GÜZEL GÜNLERİ BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ

Çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok, “Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş’ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz” diye konuştu.