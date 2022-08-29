Beşiktaş Meydanı'nda işletmeleri kaldırılan esnaf çözüm bekliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Beşiktaş İskele Meydanı'nda bulunan 11 işletmenin kaldırılmasının ardından mağdur olduğunu dile getiren esnaf, sorunlarının çözülmesini beklediklerini söyledi.

İBB'nin geçmişe dönük alacaklarının tahsili ve çevre düzenlemesi amacıyla Beşiktaş İskele Meydanı'ndan kaldırdığı 11 işletmenin sahipleri adına Beşiktaş Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Emrah Genç, tahliye kararının ardından sorunlarının çözümü için kimseye ulaşamadıklarını, tüm kapıların yüzlerine kapandığını söyledi.

Genç, belediyeye yazdıkları dilekçelere cevap alamadıklarını, hukuk mücadelesini de kaybettiklerini aktararak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli ortamlarda kendilerini mağdur etmeyecekleri yönündeki söylemlerini dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından dükkanlarının tek tek yıkılmaya başladığını anlatan Genç, şöyle konuştu:

"Bizzat Sayın Başkan'ın verdiği sözler sonrasında sükunetimizi bugüne kadar koruduk. Bugüne geldiğimizde projeye hala başlanmadığını görüyoruz. Biz bu proje başlayana kadar dükkanlarımızı işletemez miydik? Bizlere 2 yıl önce, ileride burada projeye başlanacağı ve dükkanlarımızı tahliye etmemiz gerekeceği söylenemez miydi? Sayın Başkan'ın vicdanlı ve iyi bir insan olduğu kanaatiyle sormak istiyoruz ki pandemide iflas etmiş, milyonlarca lira borç içindeyken ve kapalı kalan dükkanlarımızın kirasını kredi çekerek, daha da borçlanarak ödemeye çalışırken dükkanlarımızı yıkmak ve sonra bizlere söz vermişken dahi arayıp sormamak, çözüm üretmemek nedendir? En iyimser ihtimalle bizleri unuttuklarını düşünüyoruz."

Genç, 2 yıldır kendilerine yeni yer gösterilmediğini ancak başkalarına dükkan verildiğini gördüklerini kaydetti.

Esnaf olarak kendilerinin yok sayılmamasını isteyen Genç, "Bizler sandığınız gibi zenginleşmiş, mafyatik, hava parasıyla dükkanlarını başkalarına veren insanlar değiliz, esnafız, esnaflık etmek istiyoruz, hayatlarımızı geri almak istiyoruz. Başka bir hayat bilmiyoruz." dedi.

