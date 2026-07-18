Galatasaray'da hiç beklenmedik kriz! Kampa katılmadı: İmza parası vermezseniz ayrılırım

Galatasaray'da yeni sezon öncesi Mario Lemina ile yürütülen sözleşme görüşmeleri beklenmedik bir krize sahne oldu. Tarafların daha önce büyük ölçüde uzlaşma sağladığı süreçte ortaya çıkan yeni talep, anlaşmayı çıkmaza sürükledi.

İMZA PARASI TALEBİ

Teknik direktör Okan Buruk'un kısa süre içinde sözleşmenin imzalanmasını beklediğini açıkladığı Mario Lemina'nın, son aşamada imza parası istemesi yönetimin planlarını değiştirdi. Daha önce yıllık 3.5 milyon euro ücretle 1+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşan Gabonlu orta saha oyuncusunun bu talebi sonrası görüşmeler zora girdi.

AYRILIK İHTİMALİ MASADA

Galatasaray yönetimi, yaklaşık 2 milyon euro seviyesindeki imza parası talebine olumlu yaklaşmadı. Yaşanan gelişmenin ardından sarı-kırmızılılarda, Mauro Icardi'nin ardından Mario Lemina ile de yolların ayrılması seçeneği ciddi şekilde değerlendirilmeye başlandı. Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği deneyimli futbolcunun geri adım atmaması halinde müzakerelerin sonlandırılması bekleniyor.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okan Buruk, Lemina dosyasının henüz kapanmadığını belirterek, "Görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı. Yönetimin ise olası ayrılık ihtimaline karşı orta saha için alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladığı öğrenildi.

KAMPA KATILMADI

Henüz anlaşma sağlanamadığı için yeni sezon kampına katılmayan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 32 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'den büyük bir kulüpten teklif aldığı öne sürüldü. Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 karşılaşmaya çıkan Lemina, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.