Beşiktaş milli yıldız Yunus Mallı'nın peşinde!

Beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'un alternatiflerini arayan Beşiktaş, transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar Wolfsburg'da gözden çıkarılan Yunus Mallı'yı transfer etmek istediği öğrenildi.
6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.
Siyah-beyazlılarda teknik heyetin Yunus Mallı transferi için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında. Milli futbolcu Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.
(beIN Sports)
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