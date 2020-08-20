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Beşiktaş, Modeste ile prensip anlaşmasına vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Transferde atağa geçen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu Anthony Modeste ile doldurdu. Kartal, Fransız golcüyle prensip anlaşmasına vardı. Yıldız golcü, 2 sene önce Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelmiş fakat transfer sonuçlandırılamamıştı.

Beşiktaş, Modeste ile prensip anlaşmasına vardı

Transferde gaza basan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transferlerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, golcü transferini de bitirdi. Burak Yılmaz’ın Lille’e gitmesiyle golcü arayışana giren Siyah-beyazlı takım, Köln forması giyen Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı.

Alman kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaşan Kartal, oyuncuyla da ufak tefek pürüzler haricinde anlaştı. Beşiktaş, 25 Ağustos’ta deplasmanda PAOK ile Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde karşı karşıya gelecek.

(AKŞAM)

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