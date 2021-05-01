Beşiktaş, Mohamed Sherif için harekete geçti

Beşiktaş için transfer iddiası! Al Ahly takımında forma giyen golcü futbolcu Mohamed Sherif için siyah beyazlıların devrede olduğu kaydedildi.

Trabzonspor'la da ismi anılan golcü futbolcuyu Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği ve siyah beyazlıların önümüzdeki sezon için bu transferi gerçekleştirmek adına ilk girişimi yaptığı ifade edildi.

25 yaşındaki Mısırlı golcü Mohamed Sherif'in transferi ise kolay olmayacak. Zira Al Ahly kulübünün yüksek maliyet talebinin olduğu iddia edildi.

Mısır basınındaki yorumlar, "Beşiktaş, Mohamed Sherif'i izliyor ve transfer için uğraş veriliyor. Al Ahly ise ciddi bir teklif bekliyor. Eğer ciddi bir teklif gelirse Mohamed Sherif'i satacaklar" yönünde.

Mohamed Sherif bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 26 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)



