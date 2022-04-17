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Beşiktaş mola aldı! Giresunspor, Valerien Ismael'e 'DUR' dedi...

17.04.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaştı. Yeni teknik direktör Valerien Ismael ile çıkışa geçen siyah-beyazlılar bu maçı da alıp önümüzdeki sezon için taraftarını ümitlendirmek istiyordu. Giresunspor ise yükselen formunu Beşiktaş maçı ile taçlandırarak taraftarlarına 3 puan armağan etmenin peşindeydi. Karşılıklı ataklara sahne olup yüksek tempoda geçen maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş mola aldı! Giresunspor, Valerien Ismael'e 'DUR' dedi...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, GZT Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, evinde GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu. Bu maçı alarak taraftarlarına kendisini affettirmek isteyen siyah-beyazlılar maça yüksek tempoyla başladı. Beşiktaş'ın ataklarına karşılık veren Giresunspor maça dengeyi getirdi. Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

MAÇ KAPALI GİŞE

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Giresunsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı için satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Karşılaşma kapalı gişe oynandı.

BATSHUAYI NET KAÇIRDI

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Beşiktaş maçın 18. dakikasında gole çok yaklaştı. Sol köşeden kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa Vida vurmak istedi savunma uzaklaştırdı. Dönen topu Montero indirdi, Batshuayi kontrol edip dönerek vurdu ancak Okan Kocuk gole izin vermedi.

VALERİEN ISMAEL İLE 4 PUAN

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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı.

Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN

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Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi.

Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi.

Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

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Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı.

Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi.

Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

WELİNTON CEZALI

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Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Welinton, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cyle Larin, Giresun karşısında görev alabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Giresunspor
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