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Beşiktaş, Montero transferini açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.09.2020 19:03 | Son Güncelleme

Kadro takviye çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın son olarak gündeme gelen isim Atletico Madrid'den Francisco Montero oldu. Siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımla yıldız stoperi kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Montero transferini açıkladı!

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Francisco Montero transferi resmiyet kazandı. Siyah-beyazlı kulüp resmi olarak Montero'yu transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş, Francisco Montero ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Atletico Madrid ile Haziran 2024 kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki İspanyol savunmacı 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş formasını giyecek.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK AMA...

21 yaşındaki İspanyol stoper, gelecek sezon Beşiktaş’ta karşılaşmaların %70’inde oynarsa kiralama ücreti ödenmeyecek.

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