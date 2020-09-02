Beşiktaş, Montero transferini açıkladı!

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Francisco Montero transferi resmiyet kazandı. Siyah-beyazlı kulüp resmi olarak Montero'yu transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, Francisco Montero ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Atletico Madrid ile Haziran 2024 kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki İspanyol savunmacı 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş formasını giyecek.
???? Beşiktaş'a hoş geldin Francisco Montero pic.twitter.com/LWv2XXKaJS— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2020
21 yaşındaki İspanyol stoper, gelecek sezon Beşiktaş’ta karşılaşmaların %70’inde oynarsa kiralama ücreti ödenmeyecek.
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