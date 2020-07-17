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Beşiktaş, Murat Bilge ile yollarını ayırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.07.2020 19:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş, A Erkek Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Murat Bilge ile yollarını ayırdı. Bilge, kariyerine İspanya temsilcisi Saski Baskonia’da devam edecek.

Beşiktaş, Murat Bilge ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takımın A Erkek Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Murat Bilge ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, konu hakkında resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

"2013-14 sezonundan beri A Erkek Basketbol Takımımızda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Murat Bilge ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kariyerini İspanya temsilcisi Saski Baskonia’da sürdürecek olan Murat Bilge’ye başarılar diler, Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ederiz."

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