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Beşiktaş, Musa Çağıran transferini bitirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

Musa Çağıran, Beşiktaş'ta... Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'ın yerine Musa Çağıran'ın transferi ve Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Musa Çağıran transferini bitirdi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Atiba Hutchinson'ın yerine transfer edeceği Musa Çağıran için ligden düşen ve kadrosundaki birçok oyuncuyu elden çıkarmaya hazırlanan Osmanlıspor ile de el sıkıştı.

Futbola Altay altyapısında başlayıp, 18 yaşında Galatasaray'a transfer olan, fakat sarı-kırmızılı takımda çok şans bulamayıp gönderilen Musa, ardından sırasıyla Konyaspor, Bursaspor, Karabükspor ve Osmanlıspor'da forma giydi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Osmanlıspor formasıyla 28 maça çıktı ve 8 gol 3 asistlik bir performans gösterdi. (Goal)

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