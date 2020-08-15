Beşiktaş N'diaye'yi Stok City'den resmen istedi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğluları düğmeye bastı. Kartal'da gündem Badou Ndiaye...

Kayserispor ile Bernard Mensah'ın transferi için kiralık satın alma opsiyonlu anlaşma sağlayan siyah beyazlılar radarına Badou Ndiaye'yi aldı.

Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'e resmi teklif yaptı.

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ndiaye bordo mavili takımda 13 maçta süre aldı.

Stoke City ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Senegalli orta saha ülkemizde daha önce Galatasaray ve Osmanlıspor'da forma giydi. (AJANSSPOR)

