Beşiktaş N'Sakala ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'dan N'Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da istediği oyunculardan biri olan N'Sakala 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
30 yaşındaki savunma oyuncusu yıllık 800 bin euro kazanacak.
(TRT Spor)
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