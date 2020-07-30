Beşiktaş N'Sakala ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'dan N'Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da istediği oyunculardan biri olan N'Sakala 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

30 yaşındaki savunma oyuncusu yıllık 800 bin euro kazanacak.

(TRT Spor)

