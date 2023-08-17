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BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu Beşiktaş Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17.08.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Neftçi Bakü maçı canlı yayın bilgisi heyecanla beklenen UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması öncesi merak konusu oldu. İlk maçta rakibini İlk maçta rakibini Vincent Abuobakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-1 yenen Şenol Güneş'in öğrencileri, rövanş karşılaşmasında galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Beşiktaş Neftçi Bakü maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte, Beşiktaş Neftçi Bakü maçının canlı yayınlanacağı saat ve kanal...

Beşiktaş Neftçi Bakü maçı canlı olarak ekrana gelecek. Siyah-beyazlı temsilcimiz Neftçi Arena'da oynanan ilk karşılaşmadan Vincent Abuobakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-1 üstünlükle ayrılmıştı. Bugükü maç Vodafone Arena'da oynanacak. Beşiktaş Neftçi Bakü maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Beşiktaş Neftçi Bakü maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Neftçi Bakü maçı bugün (17 Ağustos 2023 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Neftçi Bakü maçı TRT Spor'da şifresiz canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar

Neftçi Bakü muhtemel 11'i: Brkic, Tamas, Azer, Ismayil, Matias, Saief, Emin, Jaber, Farid, Shinyashiki, Lebon

BU SEZONKİ 5. RESMİ MAÇ

Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak. Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3, Trendyol Süper Lig’de de bir müsabakaya çıktı. Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.

AVRUPA ARENA'SINDA 234. KARŞILAŞMA

Kartal, bu akşam Avrupa’da 234. maçını oynayacak. Siyah-Beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 233 müsabakada 87 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 307 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 348 gol gördü.

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI CANLI TAKİP

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