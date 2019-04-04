Beşiktaş Nikola Vlasic için resmi görüşmelere başlıyor

Moskova'ya üs kurdukları Rusya'dan gelen haberlerle ortaya çıkan Beşiktaş'ın scoutlarının geçen gün CSKA'nın sahasında Ufa ile 2-2 berabere kaldığı maçı izlediği ortaya çıktı

Transfer harekatı

Hırvat basınındaki haberlere göre, Beşiktaş scout ekibinin son olarak CSKA Moskova ile Ufa arasında oynanan maçta izlediği Nikola Vlasic 1 gol attı ve performansıyla alkış aldı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi Everton'da. Siyah beyazlıların ise sezon sonunda Nikola Vlasic'i kiralamak için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Orta sahada forma giyen 21 yaşındaki Hırvat oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 8 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi.

2017'de Hajduk Split'ten 10.8 milyon euroya gelen Nikola Vlasic, CSKA Moskova'da yeniden kendini bulmuştu. Vlasic, CSKA'da 20 maç 10 numarada, 4 maç da sağ kanatta görev aldı.