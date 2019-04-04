Beşiktaş Nikola Vlasic için resmi görüşmelere başlıyor

Moskova'ya üs kurdukları Rusya'dan gelen haberlerle ortaya çıkan Beşiktaş'ın scoutlarının geçen gün CSKA'nın sahasında Ufa ile 2-2 berabere kaldığı maçı izlediği ortaya çıktı
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