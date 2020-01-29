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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığını TFF'ye bildirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığını TFF'ye bildirdi

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Anahtar Kelimeler:
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