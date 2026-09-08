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Beşiktaş, olağanüstü seçime gidiyor! Serdal Adalı'dan flaş hamle

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Ekim ayında yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olması ve yönetim kurulunda kapsamlı bir revizyona gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş, olağanüstü seçime gidiyor! Serdal Adalı'dan flaş hamle
Emre Şen

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulu, camianın ve kulübün geleceğini yakından ilgilendiren kritik bir karara imza atarak olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

ADALI YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELİYOR

Başkan Serdal Adalı'nın bugün yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek seçim sürecini ve yol haritasını tüm detaylarıyla değerlendireceği öğrenildi. Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongre kararının, yapılacak kritik toplantının ardından kısa süre içerisinde resmi kanallardan kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN REVİZYON

Seçim sürecine ilişkin ilk detaylar da netleşmeye başladı. Başkan Serdal Adalı'nın kongrede yeniden aday olacağı ve taze bir güvenoyu ile yola devam etmek istediği kaydedildi. Yeni dönem öncesinde idari yapılanmayı güçlendirmeyi hedefleyen Adalı'nın, mevcut yönetim kurulu listesinde önemli değişikliklere gitmesi ve ekibini yeni isimlerle takviye etmesi öngörülüyor. Siyah-beyazlı camiada seçimin kesin tarihi ve sandık günü sabırsızlıkla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş
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