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Beşiktaş'tan UEFA'ya resmi başvuru!

Beşiktaş yönetimi, 26 Kasım'da Hapoel Tel Aviv ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Gürcistan'ın Batum kentinde yapılması planına itiraz etti. Siyah-beyazlılar, mücadelenin İstanbul'da oynanması için UEFA'ya resmen başvurdu.

Beşiktaş'tan UEFA'ya resmi başvuru!
Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta, 26 Kasım tarihindeki Hapoel Tel Aviv karşılaşması öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, tarafsız saha kararına karşı harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN İSTANBUL TALEBİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, daha önce Gürcistan'ın Batum kentinde oynanması planlanan mücadele için UEFA'ya resmi itirazını iletti. Güvenlik gerekçeleriyle tarafsız sahaya alınması gündeme gelen karşılaşmanın kendi evlerinde oynanması gerektiğini vurgulayan Beşiktaş, mücadelenin İstanbul'da yapılması yönündeki talebini UEFA yetkililerine sundu.

GÖZLER UEFA'NIN VERECEĞİ KARARDA

Siyah-bayazlı kulübün yaptığı bu başvurunun ardından gözler UEFA'ya çevrildi. Beşiktaş yönetiminin ev sahibi avantajını kaybetmek istemediği ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin İstanbul'da sağlanabileceğini belirterek başvurusunu ilettiği öğrenildi. UEFA'nın kısa süre içerisinde konuyla ilgili nihai kararını açıklaması bekleniyor.

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