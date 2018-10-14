Beşiktaş ile Barcelona transferde karşı karşıya!

Feyenoord’un genç yıldızı Orkun Kökçü’nün Barcelona’ya gitmesinin an meselesi olması Beşiktaş transfer komitesi başkanı Umut Güner’in harekete geçmesine neden oldu. Umut Güner, genç oyuncunun menajeri ile temasa geçerek ‘Şartları yeniden konuşalım’ teklifinde bulundu. Beşiktaş yöneticisi, ayın 19’unda Hollanda’ya giderek Orkun’u siyah-beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalışacak. Güner’in 17 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de bir görüşme yapması bekleniyor.

1 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Bu sezonun başında Feyenoord genç oyuncunun bonservisi için Beşiktaş’tan 1 milyon Euro bonservis bedeli istemişti. Siyah-beyazlılar ise rakamı yüksek bulurak bu transferden vazgeçmişti. Hollanda vatandaşı olan Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezonu Feyenoord U19 takımında geçirdi. Merkez orta sahada oynayan Orkun, skorer kimliği ile ön plana çıkıyor.

2017-18 sezonunda altyapıda 42 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekti. 17 yaşındaki oyuncu bu sezon da performansını yukarı çekmeyi başardı. 8 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Orkun’un kulübü Feyenoord ile sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. (Akşam)

