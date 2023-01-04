Beşiktaş, Ozan Tufan ile her konuda anlaşma sağladı! Bonservis bedeli konusunda pazarlıklar da başladı...

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye 3 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Tufan'ın İngiltere macerası sona ermek üzere... Dil dolayısıyla takıma alışmakta zorlanan yıldız oyuncunun Beşiktaş ile anlaştığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTEDİ

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in çok istediği oyuncuların başında gelen Ozan Tufan ile anlaşan siyah-beyazlılar Hull City ile görüşmelere başladı. Ozan'ın da ülkeden ayrılmaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendirdi.

3 MİLYON EURO İSTENİYOR

Hull City'nin Ozan Tufan için 3 milyon Euro istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklara başladığı ve kısa süre içinde anlaşma sağlanacağı ifade edildi.



