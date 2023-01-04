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Beşiktaş, Ozan Tufan ile her konuda anlaşma sağladı! Bonservis bedeli konusunda pazarlıklar da başladı...

04.01.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City'den ayrılması beklenen Ozan Tufan ile Beşiktaş her konuda anlaşma sağladı. İngiltere'de mutsuz durumda olan yıldız oyuncu ile görüşen siyah-beyazlılar mutlu sona ulaştı. Hull City ile görüşme aşamasında olan Beşiktaşlı yöneticiler, transfer döneminin açılmasının ardından bu anlaşmayı açıklaması bekleniyor. Ozan Tufan'ı mümkün olan ilk maçta oynatmayı planlayan Şenol Güneş ise yönetimden acele etmelerini istedi.

Beşiktaş, Ozan Tufan ile her konuda anlaşma sağladı! Bonservis bedeli konusunda pazarlıklar da başladı...

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye 3 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Tufan'ın İngiltere macerası sona ermek üzere... Dil dolayısıyla takıma alışmakta zorlanan yıldız oyuncunun Beşiktaş ile anlaştığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTEDİ

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in çok istediği oyuncuların başında gelen Ozan Tufan ile anlaşan siyah-beyazlılar Hull City ile görüşmelere başladı. Ozan'ın da ülkeden ayrılmaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendirdi.

3 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Hull City'nin Ozan Tufan için 3 milyon Euro istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklara başladığı ve kısa süre içinde anlaşma sağlanacağı ifade edildi.


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