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Beşiktaş, PAOK hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.08.2020 22:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda, PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, PAOK hazırlıklarını tamamladı

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, yarın TSİ 21.00’de Yunanistan’ın PAOK ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak. Siyah beyazlılar maçın ardından özel uçakla İstanbul’a dönecek.

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