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Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Partizan maçı bilet fiyatları ne kadar?

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 28.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Partizan maçı, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş karşılaşması ne zaman oynanacak merak ediliyor. Beşiktaş, Partizan ile 1-1'in rövanşında İstanbul'da karşılaşacak. Beşiktaş - Partizan maçı, siyah-beyazlıların Avrupa'daki 210. maçı olacak. Geçen hafta Belgrad'ta oynanan ilk maçta Beşiktaş, Partizan ile deplasmanda 1-1 kalarak tur için avantaj elde etmişti. Peki Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Partizan maçı bilet fiyatları nedir?

Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Partizan maçı bilet fiyatları ne kadar?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanşında Partizan'ı ağırlıyor. İlk maçta Belgrad'ta karşılaşan Beşiktaş ile Partizan, maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için Partizan'dan daha avantajlı bu skorun rövanşında seyircisi önüne çıkıyor. Beşiktaş, taraftar desteği ile Vodafone Park'ta Partizan'ı güzel futbol ve iyi bir skorla geçerek adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Partizan maçı bilet fiyatları nedir? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Vodafone Park'ta Partizan ile karşılaşacak. Beşiktaş, Partizan ile deplasmanda oynadığı ilk maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Beşiktaş'a tur atlamak için her türlü galibiyet ile golsüz eşitlik yetiyor. Beşiktaş - Partizan maçı 30 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Vodafone Park'taki maç saat 21.00'da başlayacak. Beşiktaş - Partizan maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ 210. MAÇI PARTİZAN'LA!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 30 Ağustos Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 210. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 209 maçından 80 kez kazandı. 84 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 45 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 276 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

Beşiktaş, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 108. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 107 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 170 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ BAŞARISI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN MAÇI BİLET FİYATLARI,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da Vodafone Park’ta Sırbistan temsilcisi Partizan’ı ağırlayacak. Beşiktaş - Partizan maçı biletinizi www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.

  1. Kategori 245TL
  2. Kategori 225TL
  3. Kategori 205TL
  4. Kategori 195TL
  5. Kategori 165TL
  6. Kategori 150TL
  7. Kategori 100TL
  8. Kategori 90TL
    VIP: 680TL
    1903 A-E: 680TL
    1903 B-D: 750TL
    1903 C: 800TL
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