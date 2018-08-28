Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Partizan maçı bilet fiyatları ne kadar?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanşında Partizan'ı ağırlıyor. İlk maçta Belgrad'ta karşılaşan Beşiktaş ile Partizan, maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için Partizan'dan daha avantajlı bu skorun rövanşında seyircisi önüne çıkıyor. Beşiktaş, taraftar desteği ile Vodafone Park'ta Partizan'ı güzel futbol ve iyi bir skorla geçerek adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Partizan maçı bilet fiyatları nedir? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Vodafone Park'ta Partizan ile karşılaşacak. Beşiktaş, Partizan ile deplasmanda oynadığı ilk maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Beşiktaş'a tur atlamak için her türlü galibiyet ile golsüz eşitlik yetiyor. Beşiktaş - Partizan maçı 30 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Vodafone Park'taki maç saat 21.00'da başlayacak. Beşiktaş - Partizan maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak...