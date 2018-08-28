Beşiktaş-Partizan maçını Rumen hakem Hategan yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibi ile yapacağı play-off turu rövanş maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.
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