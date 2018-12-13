SPOR

Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.12.2018 15:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş’a geçtiğimiz sezon transfer olan yıldız oyuncu Pepe’nin geleceği netlik kazanmaya başladı. İddiaya göre Beşiktaş Yönetimi, Pepe ile ayrılık kararı aldı.

Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırıyor

Alacakları nedeniyle TFF’ye başvuran ve sakatlığı nedeniyle de uzun süredir takımdan uzak kalan Pepe ile Beşiktaş yol ayrımına gelindi.

Beşiktaş yönetiminin Portekizli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan görüşmede siyah beyazlı yöneticilerin Pepe’ye ikinci devre için yapılan planlamada kendisinin olmadığı iletildi ve kulüp bulması söylendi.

Öte yandan 35 yaşındaki oyuncuya tüm ödemeleri yapılırken Beşiktaş Kulübü’nden herhangi bir alacağı kalmadı. (Haber 1903)

Beşiktaş'ta Pepe takımdan ayrılabilir

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Fikret Orman'dan ezeli rakip itirafıFikret Orman'dan ezeli rakip itirafı
'Üç mağlubiyet beni çok üzdü''Üç mağlubiyet beni çok üzdü'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pepe Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmesi feshedildi

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Fatih Terim'den kadro dışı kararı

Fatih Terim'den kadro dışı kararı

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş'tan tarihi karar!

Fikret Orman: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olduğu sürece var

Fikret Orman'dan ezeli rakip itirafı

Şenol Güneş: Avrupa'da üç mağlubiyet beni çok üzdü

'Üç mağlubiyet beni çok üzdü'

Beşiktaş'ın forvet gündeminde Burak Yılmaz, Niasse ve Facundo Ferreyra var

Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer savaşı!

Beşiktaş yönetimi, Malmö maçıyla birlikte futbolculara 60 bin TL prim verecek

Prim için Malmö bekleniyor

Atiba: Şenol Güneş bizim için baba gibi

'Şenol Güneş bizim için baba gibi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.