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Beşiktaş Pepe'yi devre arası göndermeyi planlıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi haziranda biten Pepe’yi devre arasında göndererek hem mali kaynak yaratmayı hem de yıldız oyuncunun 5 milyon Euro’luk yıllık ücretinden kurtulmayı planlıyor.

Beşiktaş Pepe'yi devre arası göndermeyi planlıyor

Adı Katar ve Çin kulüpleriyle anılan, sezon öncesinde de Porto'nun gündemine gelen Pepe'nin Beşiktaş macerası sona ermek üzere…

Siyah-beyazlı yönetimin 35 yaşındaki tecrübeli stoperi, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde elinden çıkarma kararı aldığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, sözleşmesi 30 Haziran'da biten Pepe'yi satarak hem mali kaynak yaratmayı hem de oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinden kurtulmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Pepe'nin gönderilmesi durumunda, stoper mevkiinde sadece Domagoj Vida ve Enzo Roco kalacağı için Beşiktaş'ın yeni bir oyuncu alıp almayacağı ise merak konusu.

YÖNETİM DESTEĞİ

Beşiktaş'ta dün sabahki idman sonrası barbekü partisi vardı. Partiye, ikinci başkan Serdal Adalı, asbaşkan Umut Güner, yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da katıldı. Yöneticiler Şenol Güneş ile sohbet ettiler.

(Sabah)

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