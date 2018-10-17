Beşiktaş Pepe'yi devre arası göndermeyi planlıyor

Adı Katar ve Çin kulüpleriyle anılan, sezon öncesinde de Porto'nun gündemine gelen Pepe'nin Beşiktaş macerası sona ermek üzere…
Siyah-beyazlı yönetimin 35 yaşındaki tecrübeli stoperi, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde elinden çıkarma kararı aldığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, sözleşmesi 30 Haziran'da biten Pepe'yi satarak hem mali kaynak yaratmayı hem de oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinden kurtulmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Pepe'nin gönderilmesi durumunda, stoper mevkiinde sadece Domagoj Vida ve Enzo Roco kalacağı için Beşiktaş'ın yeni bir oyuncu alıp almayacağı ise merak konusu.
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Beşiktaş'ta dün sabahki idman sonrası barbekü partisi vardı. Partiye, ikinci başkan Serdal Adalı, asbaşkan Umut Güner, yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da katıldı. Yöneticiler Şenol Güneş ile sohbet ettiler.
(Sabah)
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