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Beşiktaş play-off turuna yükselirse Nordsjaelland - Partizan galibiyle oynayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmesi halinde Nordsjaelland - Partizan eşleşmesinden tur atlayacak takımla karşılaşacak.

Beşiktaş play-off turuna yükselirse Nordsjaelland - Partizan galibiyle oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile, Medipol Başakşehir ise İngiltere'den Burnley ile karşılaşacak. Temsilcilerimizin, bu turu geçmesi halinde Play-Off'ta karşılaşacakları takımlar kura ile netleşti.

BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF TURU'NDAKİ RAKİBİ

Beşiktaş, LASK Linz'i geçmesi halinde Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BAŞAKİŞEHİR'İN PLAY-OFF TURU'NDAKİ RAKİBİ

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir, Burnley'i elemesi halinde Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) maçının galibiyle eşleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi partizan Nordsjaelland

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