Beşiktaş play-off turuna yükselirse Nordsjaelland - Partizan galibiyle oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile, Medipol Başakşehir ise İngiltere'den Burnley ile karşılaşacak. Temsilcilerimizin, bu turu geçmesi halinde Play-Off'ta karşılaşacakları takımlar kura ile netleşti.
BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF TURU'NDAKİ RAKİBİ
Beşiktaş, LASK Linz'i geçmesi halinde Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
BAŞAKİŞEHİR'İN PLAY-OFF TURU'NDAKİ RAKİBİ
Bir diğer temsilcimiz Başakşehir, Burnley'i elemesi halinde Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) maçının galibiyle eşleşecek.
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