Beşiktaş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Metin Çiçek'in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Ali Karadeniz'in 18.08.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

"Atiker Konyaspor Kulübü antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın 18.08.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Akhisarspor Kulübü'nün 19.08.2018 tarihinde oynanan Akhisarspor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü futbolcusu Yevgen Seleznov'un aynı müsabakadaki 'tükürmesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Beledye Erzurumspor Kulübü'nün 19.08.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Beledye Erzurumspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/6. maddesi uyarınca uyarınca PFDK'ya sevkine,