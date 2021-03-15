Beşiktaş: Rachid Ghezzal, eski günlerine döndü

Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılamakta güçlük yaşayan Ghezzal, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Fiorentina'da 21 maçta forma giyse de 1 gole imza atabildi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubukar ve Cyle Larin attıkları gollerle takımlarına katkı yaparken, Ghezzal de bu pozisyonlardaki katkısıyla önemli performans gösterdi.

Siyah-beyazlı formayla 20 lig ve 2 kupa maçına çıkan Ghezzal, ligde 1 kez rakip fileleri havalandırırken saha içinde oyunu yönlendiren paslarıyla dikkati çekti.

Ghezzal, attığı bu golle aynı zamanda siyah-beyazlı takımda gol atan ilk Cezayirli olarak da kayıtlara geçti.

Beşiktaş'ın transfer ettiği ilk Cezayirli futbolcu olan Ghezzal, takımının Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yendiği maçta bir kez fileleri havalandırdı.

2018-2019 sezonunda İngiltere'nin yolunu tutarak Leicester City forması giymeye başlayan Cezayirli futbolcu, burada istenileni veremedi. Leicester City'de kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren Ghezzal 19 lig maçında 1 kez gol sevinci yaşarken, kupalar dahil 23 maçta görev aldı ve oynadığı tüm maçlarda 3 gol attı.

LYON GÜNLERİNİ HATIRLATTI

İngiltere öncesinde Fransa'da 2017-2018 sezonunu Monaco'da tamamlayan siyah-beyazlı orta saha oyuncusu, Ligue 1'de 26 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.

Rachid Ghezzal, takımının Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği maçta Siyah Beyazlılar'la ligdeki ilk golünü attı. |

Lyon günlerini hatırlattı.

Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Olympique Lyon'da 2016-2017 sezonunu 3 golle tamamlayan Ghezzal, futbolculuğunun en golcü dönemini ise 2015-2016 sezonunda yaşadı. Lyon'da 10 gole imza atan Cezayirli oyuncu, çok sayıda golde de paslarıyla ön plana çıktı.

2014-2015 ve 2013-2014 sezonlarını gol katkısı sağlayamadan tamamlayan Ghezzal, kariyerinin ilk sezonu olan 2012-2013 sezonunda ise 1 kez gol atmayı başardı.

MAĞRİP ÜLKELERİNDEN 3. TRANSFER

Ghezzal ayrıca Beşiktaş'ın Mağrip ülkelerinden kadrosuna kattığı üçüncü oyuncu oldu.

Siyah-beyazlı takımdan daha önce Fas'tan Jamal Sellami ve Tunus'tan Zoubaier Baya da forma giymiş ancak iki oyuncu da beklentileri karşılayamamıştı.

