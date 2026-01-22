SPOR

Beşiktaş, Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi, rakamlar dudak uçuklattı! Maaşını yakarak gitti

Beşiktaş, yılan hikayesine dönen Rafa Silva transferine son noktayı koydu. Portekizli yıldızın Benfica'ya transferi resmen açıklandı. Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki oyuncunun satışından kasasına bonuslarla birlikte tam 7 milyon Euro koyacak. Rafa Silva'nın transfer için yaptığı 4 milyon Euro'luk "maaş fedakarlığı" ise gündeme damga vurdu!

Beşiktaş, Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi, rakamlar dudak uçuklattı! Maaşını yakarak gitti
Emre Şen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş Kulübü, Rafa Silva'nın Benfica'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-Beyazlı yönetim, bu operasyonla hem ciddi bir bonservis geliri elde etti hem de takım bütçesinde büyük bir yer açtı.

KASAYA GİRECEK RAKAM: 6+1 MİLYON EURO

Yapılan anlaşmaya göre Benfica, Beşiktaş'a 6 milyon Euro net bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmedeki bonus maddelerinin gerçekleşmesi halinde bu rakam 7 milyon Euro'ya kadar çıkacak.

MÜTHİŞ FEDAKARLIK: MAAŞINI YAKTI!

Portekiz basınından A Bola'nın detaylarına göre; Rafa Silva, Beşiktaş'tan ayrılıp yuvasına dönebilmek için servet değerinde bir fedakarlık yaptı. Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu, Benfica ile senelik 2.2 milyon Euro karşılığında 2028 yılına kadar el sıkıştı. Ayrıca oyuncunun, transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'taki birikmiş alacaklarından da vazgeçtiği vurgulandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

