SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş bombayı patlattı! 7 numarayı giyeceğini açıklayan Rebic'in transferi KAP'a bildirildi!

Beşiktaş bombayı patlattı! 7 numarayı giyeceğini açıklayan Rebic'in transferi KAP'a bildirildi!

31.07.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Ante Rebic transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İtalya Ligi Serie A devi Milan'da forma giyen Ante Rebic ile anlaşmaya varan siyah - beyazlılar, bu transferi resmen duyurdu.

Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kara Kartal'ın İtalya Ligi Serie A devi Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi. Kendisini karşılayan taraftarlara üçlü çektiren Rebic, ayağının tozuyla ilk röportajını da verdi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Screenshot_8

Rebic, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum. 7 numarayı giyeceğim." dedi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro kazanacak...Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro kazanacak...
Giydiği forma dört takımın taraftarını da mutlu ediyorGiydiği forma dört takımın taraftarını da mutlu ediyor
Diego Simeone'den Çağlar Söyüncü'ye tam notDiego Simeone'den Çağlar Söyüncü'ye tam not
Anahtar Kelimeler:
ante rebic beşiktaş beşiktaş, da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Tekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece! Görüntüler dikkat çekti
Tekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece! Görüntüler dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Daha yüksek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Daha yüksek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.