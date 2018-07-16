SPOR

Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Ryan Babel ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Hollandalı futbolcuya 3 yıllık yeni mukavele teklif etti. Eğer Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse, Ryan Babel yıllık 3 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!

Beşiktaş, Ryan Babel’i 3 yıl daha kadrosunda tutmak için girişimlere başladı. Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel’e 3 yıllık yeni kontrat teklifini sundu.

2021’de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı yıllık 3 milyon Euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon Euro kazanıyor.

Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek. Bir süre önce Flamengo’nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen siyah beyazlı takımda kalmayı tercih etmişti.

Babel, Beşiktaş'ta çıktığı 70 maçta23 gol attı, 11 asist yaptı.

(NTV)

ryan-babel

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Beşiktaş'ın Aleksander Golovin'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı!Beşiktaş'ın Aleksander Golovin'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ryan babel

En Çok Okunan Haberler

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Mbappe: Gelecek sezon da PSG'de oynayacağım!

Mbappe: Gelecek sezon da PSG'de oynayacağım!

Nabil Dirar Katar ya da Suudi Arabistan'a transfer oluyor!

Nabil Dirar Katar ya da Suudi Arabistan'a transfer oluyor!

Benjamin Mendy 405 dakika sahada kalıp 2 büyük kupa kazandı!

Benjamin Mendy 405 dakika sahada kalıp 2 büyük kupa kazandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Diğer Haberler
Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı programı)

Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı programı)

Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!

Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!

Beşiktaş'ın Aleksander Golovin'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Aleksander Golovin'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!

Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!

Beşiktaşlı Utku Yuvakuran'a Gazişehir talip oldu!

Beşiktaşlı Utku Yuvakuran'a Gazişehir talip oldu!

Beşiktaş 1 - 4 CSKA Moskova maç özeti

Beşiktaş 1 - 4 CSKA Moskova maç özeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.