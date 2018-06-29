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Beşiktaş, Ryan Babel için 8 milyon Euro istedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Brezilya ekibi tarafından 4 milyon Euro teklif edilen Ryan Babel için 8 milyon Euro istediğini açıkladı. Sıra Flamengo'da...

Beşiktaş, Ryan Babel için 8 milyon Euro istedi

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'nun Beşiktaşlı Ryan Babel'e transfer teklifinde bulunması, transfer gündeminin önemli sürprizlerinden biri olarak ortaya çıkmıştı.

Brezilyalı yöneticiler İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiler ve 4 milyon Euro'luk teklif sundular. Bu teklifi reddeden Beşiktaş, Hollandalı futbolcusu için 8 milyon Euro talep etti.

8 milyon Euro'dan aşağıdaki hiçbir teklifi değerlendirmeme kararı alan Beşiktaş yönetimi, Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu elden çıkarmanın da yollarını arıyor. Siyah beyazlı ekip, ayrıca, Pepe, Ricardo Quaresma ve Domagoj Vida'ya gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı. (A Spor)

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Anahtar Kelimeler:
ryan babel Beşiktaş flamengo

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