Beşiktaş, Ryan Babel için 8 milyon Euro istedi

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'nun Beşiktaşlı Ryan Babel'e transfer teklifinde bulunması, transfer gündeminin önemli sürprizlerinden biri olarak ortaya çıkmıştı.

Brezilyalı yöneticiler İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiler ve 4 milyon Euro'luk teklif sundular. Bu teklifi reddeden Beşiktaş, Hollandalı futbolcusu için 8 milyon Euro talep etti.

8 milyon Euro'dan aşağıdaki hiçbir teklifi değerlendirmeme kararı alan Beşiktaş yönetimi, Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu elden çıkarmanın da yollarını arıyor. Siyah beyazlı ekip, ayrıca, Pepe, Ricardo Quaresma ve Domagoj Vida'ya gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı. (A Spor)

