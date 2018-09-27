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Beşiktaş Ryan Babel'in sözleşmesini uzatmak için devre arasında görüşmelere başlayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.09.2018 08:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Ryan Babel'le nikah tazeliyor. Beşiktaş Yönetimi sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile devre arasında pazarlık masasına oturmayı planlıyor.

Beşiktaş Ryan Babel'in sözleşmesini uzatmak için devre arasında görüşmelere başlayacak

Fenerbahçe derbisinde forvet olarak sahaya çıkarken, attığı güzel golle klasını konuşturan Ryan Babel hem yönetim hem de teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde ayrılmak üzereyken son anda karar değiştirerek takımda kalan Hollandalı yıldızın performansının ardından, Beşiktaş yönetiminin, "İyi ki gitmemiş" yorumunu yaptığı aktarıldı.

Yeni sözleşme ve zam bekleyen Ryan Babel ile yönetimin devre arası gelmeden bu sorunu çözmek için masaya oturacağı öğrenildi. Daha önceki görüşmede de devre arasını işaret eden Babel'in bu performansını devam ettirmesi halinde Beşiktaş Yönetimi tarafından bırakılmayacağı belirtildi.

Ara transfer döneminde yeni bir golcüyle kadroyu güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetimin, Babel'in yanı sıra Larin veya Love ikilisinden birinin de form yakalaması halinde forvet transferini rafa kaldırabileceği iddia edildi. Babel'in derbideki performansını öven yöneticilerin, "Babel birinci forvetimiz olabilirse, yeni golcü için harcayacağımız parayı kasada tutmak daha doğru bir hamle olur" diye konuştukları vurgulandı.

Bu arada Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen Babel'in devre arasında gelmesi muhtemel tekliflerden önce Beşiktaş Yönetimi'nin yapacağı öneriye öncelik vereceği ve takımda kalmak için fedakarlık yapacağı da bildirildi. Yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret alan Babel'in sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da bitiyor.

29 gol attı

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Ryan Babel 81 maçta 29 gol, 11 asiste imza attı. 75 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan Hollandalı yıldız sadece 6 müsabakada yedek kaldı.

(Milliyet)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Babel i sakın ha forvet arkasından öne çıkartmayın. lowe ile larin i alıştırın sezon sonuna kadar bu iş gider. Defansta özellikle caner ve gökhan yerine ACİL takviyeleri bulun oynatın alıştırın.
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