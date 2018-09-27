Beşiktaş Ryan Babel'in sözleşmesini uzatmak için devre arasında görüşmelere başlayacak

Fenerbahçe derbisinde forvet olarak sahaya çıkarken, attığı güzel golle klasını konuşturan Ryan Babel hem yönetim hem de teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde ayrılmak üzereyken son anda karar değiştirerek takımda kalan Hollandalı yıldızın performansının ardından, Beşiktaş yönetiminin, "İyi ki gitmemiş" yorumunu yaptığı aktarıldı.

Yeni sözleşme ve zam bekleyen Ryan Babel ile yönetimin devre arası gelmeden bu sorunu çözmek için masaya oturacağı öğrenildi. Daha önceki görüşmede de devre arasını işaret eden Babel'in bu performansını devam ettirmesi halinde Beşiktaş Yönetimi tarafından bırakılmayacağı belirtildi.

Ara transfer döneminde yeni bir golcüyle kadroyu güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetimin, Babel'in yanı sıra Larin veya Love ikilisinden birinin de form yakalaması halinde forvet transferini rafa kaldırabileceği iddia edildi. Babel'in derbideki performansını öven yöneticilerin, "Babel birinci forvetimiz olabilirse, yeni golcü için harcayacağımız parayı kasada tutmak daha doğru bir hamle olur" diye konuştukları vurgulandı.