Beşiktaş salonda çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren siyah-beyazlılar bu sabah salonda çalıştı. Bir saate yakın süren çalışmada futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde denge ve kuvvet çalıştı. Antrenman, stretching çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
Futbolda seyircili maçlar başlıyor
Sörloth ve transfer sözleri
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür planı
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni adresi
Beşiktaş'tan yeni forvet bombası
F.Bahçe mi, G.Saray mı? Anket sonuçlandı!
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Aşka geldiler! Dudak dudağa verdikleri poz olay oldu...
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Beşiktaş forma numaralarını açıkladı
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Okuyucu Yorumları 0 yorum