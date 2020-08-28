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Beşiktaş salonda çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş, yeni sezon öncesi bu sabah salon çalışması yaparak, denge ve kuvvet depoladı.

Beşiktaş salonda çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren siyah-beyazlılar bu sabah salonda çalıştı. Bir saate yakın süren çalışmada futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde denge ve kuvvet çalıştı. Antrenman, stretching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

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