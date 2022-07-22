Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sampdoria hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Beşiktaş - Sampdoria maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş - Sampdoria hangi kanalda?" başlıklarını sorguluyor. İşte heyecanla beklenen maça ilişkin ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Sampdoria maçı 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Beşiktaş ile Sampdoria saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı ile ilgili henüz canlı yayın bilgisi bulunmuyor.

Maça ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

