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Beşiktaş şampiyon oldu, taraftarlar sokağa koştu!

15.05.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından onlarca taraftar Beşiktaş Çarşı Meydanı'nda buluştu.

Beşiktaş şampiyon oldu... Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.Maçın ardından onlarca taraftar Beşiktaş Çarşı Meydanı'nda buluştu. Meşalelerle şampiyonluğu kutlayan Beşiktaş taraftarları adeta geceyi gündüze çevirdi.

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POLİS ARAYA GİRDİ

Polis bir süre sonra araçlardan siren çalıp anonslar yaparak kalabalığı dağıttı. Esenyurt'ta evlerinden çıkanlar sokakta kutlama yaptı. İstanbul'un birçok yerinde araç konvoylarıyla kornalar çalındı. Nevzat Demir Tesisleri önündeki kutlamalar havadan görüntülendi.

BAKAN KOCA DA UYARDI

Bakan Koca’dan Beşiktaş taraftarına uyarı: Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş futbol takımını tebrik ederken, kutlamalar konusunda uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Tebrik ederiz Beşiktaş'ı ama Sosyal mesafe? Ekmek parası için çöp toplayana ceza kesen devlet acaba nerde?
17 gün yasaklar sırf taraftarlar kutlama yapabilsin diye değil mi ? gerçekten diyecek bir şey yok.
ee sokağa çıkma yasağı???

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