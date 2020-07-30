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Beşiktaş Sandro Wagner menajeriyle görüştü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlıların gündemine aldığı Alman golcü Sandro Wagner'in menajeri Felix Frey'le görüştü. Bonservisi elinde olan futbolcuyu Kartal, Ağustos ayının 10'una kadar transfer etmek istiyor.

Beşiktaş Sandro Wagner menajeriyle görüştü

Çin'in Tianjin Teda takımından ayrılan ve boşta olan golcü futbolcu Sandro Wagner için Beşiktaş ilk teması sağladı. Siyah-beyazlılarda Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, 32 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Felix Frey’le görüşerek teklifte bulundu.

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Bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferi 10 Ağustos'a kadar bitirmeyi hedefliyor. Çin'e transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı. Almanya Milli Takımı'nda da 8 kez forma giyen golcü futbolcu, bu mücadelelerde 5 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan sezonu Basel'de tamamlayan van Wolfsvinkel, Beşiktaş'a önerilirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın daha önce beyin sarsıntısı geçiren bu futbolcuyu veto etti.

(İHA)

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