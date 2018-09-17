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Beşiktaş - Sarpsborg maçını Tamas Bognar yönetecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda sahasında Sarpsborg ile karşılaşacağı müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek.

Beşiktaş - Sarpsborg maçını Tamas Bognar yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg ile 20 Eylül Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Macar Tamas Bognar yönetecek.

Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor gerçekleştirecek. Adam Farkas ve Peter Solymosi, ilave yardımcı hakem olarak maçta görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Theodoros Georgiou olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Tamas Bognar UEFA Avrupa Ligi sarpsborg

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