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Beşiktaş seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.08.2018 22:48 | Son Güncelleme

Akhisarspor karşılaşması öncesinde toplanan yönetim kurulunda gündemin ana maddesi olağanüstü seçim oldu. Yönetim, seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor.

Beşiktaş seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor!

Beşiktaş’ta dün gerçekleşen Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Başkan Fikret Orman, olağanüstü seçim kararına gideceğini ve bu kararı da bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında alacağını açıklamıştı.

Akhisarspor karşılaşması öncesinde Vodafone Park’ta yapılan yönetim kurulu toplantısında gündemin ana maddesi seçim oldu.

Yönetim, seçimin ekim ayı başında yapılması hakkında görüştü.

(Hürriyet)

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