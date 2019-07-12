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Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Yukatel Denizlispor'a kiraladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, genç oyuncusu Sedat Şahintürk'ü Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'a kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Yukatel Denizlispor'a kiraladı

Beşiktaş'tan son dakika transfer açıklaması... Beşiktaş, genç oyuncusu Sedat Şahintürk'ü Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'a kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Sedat Şahintürk ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmış ve oyuncumuz 2019-2020 sezon sonuna kadar Yukatel Denizlispor'a kiralanmıştır" denildi.

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Beşiktaş Sedat Şahintürk Yukatel Denizlispor

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