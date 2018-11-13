Beşiktaş, Şenol Güneş ile geçmişini arıyor

Beşiktaş'ta 4. yılını geçiren ve ilk iki sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan Güneş, son 2 sezonda ise takımın düşüşüne engel olamadı. Güneş yönetiminde Süper Lig'de bu sezonki 12 maçta 5 kez kazanabilen Beşiktaş, yüzde 41,6 galibiyet oranında kaldı. Ligdeki 3 maçtan berabere ayrılan siyah-beyazlı ekip, 4 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

İLK SEZONA HIZLI BAŞLAMIŞTI

Beşiktaş, Güneş'in göreve geldiği ve şampiyon olduğu 2015-2016 sezonuna ise hızlı bir başlangıç yapmıştı. Siyah-beyazlı ekip, 12. haftalar dikkate alındığında söz konusu sezonda 9 kez rakiplerine üstünlük kurdu. 2 karşılaşmayı berabere tamamlayan ve bir kez mağlup olan Beşiktaş, yüzde 75 gibi yüksek bir galibiyet oranıyla 2015-2016'ya başladı. Başarılı performansını sürdüren ve 34 maçın 25'ini kazanan siyah-beyazlı takım, yüzde 73,5'lik galibiyet oranıyla şampiyonluğa ulaştı.

ETKİLİ PERFORMANSINI 2016-2017'DE SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, Güneş yönetimide 2016-2017 sezonunda da etkili performans sergiledi. Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu 2016-2017'nin ilk 12 haftasında 8 kez kazanan siyah-beyazlılar, yüzde 66,6'lık galibiyet oranı yakaladı. Sezon boyunca performansını artıran ve 23 galibiyete ulaşan Beşiktaş, bu oranını da yüzde 67,6'ya çıkararak mutlu sona ulaştı.