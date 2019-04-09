Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü galibiyetleri seviyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gollü galibiyetlere imza attı. Siyah-beyazlı takım, görevinde 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde gollü ve keyifli maçlar oynadı. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri takımın başında bulunan Güneş ile 53 resmi karşılaşmayı 3 veya üzerinde gol atarak kazanmayı başardı. Süper Lig'deki 40 karşılaşmayı 3 ve üzeri gol kaydederek kazanan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 8 mücadeleyi bu şekilde sonuçlandırdı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta taraftarlarına gollü galibiyetler tattırdı.

BU SEZON 11 MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde bu sezon 11 karşılaşmayı 3 ve üzeri golle kazandı. Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, ligdeki Antalyaspor maçını da 6-2'lik galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı da 6-0 yendi. Bu sezon kazandığı 2 lig karşılaşmasında 4 gol kaydeden Beşiktaş, 6 maçı ise 3 gollü galibiyetle geçti.

GEÇEN SEZON 14 MAÇ