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Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü galibiyetleri seviyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 53 maçı 3 veya üzeri gol atarak kazandı.

Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü galibiyetleri seviyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gollü galibiyetlere imza attı. Siyah-beyazlı takım, görevinde 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde gollü ve keyifli maçlar oynadı. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri takımın başında bulunan Güneş ile 53 resmi karşılaşmayı 3 veya üzerinde gol atarak kazanmayı başardı. Süper Lig'deki 40 karşılaşmayı 3 ve üzeri gol kaydederek kazanan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 8 mücadeleyi bu şekilde sonuçlandırdı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta taraftarlarına gollü galibiyetler tattırdı.

BU SEZON 11 MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde bu sezon 11 karşılaşmayı 3 ve üzeri golle kazandı. Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, ligdeki Antalyaspor maçını da 6-2'lik galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı da 6-0 yendi. Bu sezon kazandığı 2 lig karşılaşmasında 4 gol kaydeden Beşiktaş, 6 maçı ise 3 gollü galibiyetle geçti.

GEÇEN SEZON 14 MAÇ

Beşiktaş, geçen sezon taraftarlarına 14 maçı gollü galibiyetle hediye etti. Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza atan siyah-beyazlı ekip, 4 karşılaşmayı 5, bir mücadeleyi 4 gol atarak kazandı. Beşiktaş, 8 maçta ise rakiplerine 3 gol atarak üstünlük sağladı.

EN ÇOK 2016 - 2017'DE GOLLÜ KAZANDI

Beşiktaş, en çok gollü galibiyetlere 2016-2017 sezonunda imza attı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda 16 maçı 3 veya üzerinde gol atarak kazandı.

2015-2016

Beşiktaş, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016'da ise 12 maçı bu şekilde tamamladı. Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle sezonun büyük bölümünü farklı statlarda oynayan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmayı 3 golle kazandı. 4 mücadeleyi 4 gollü galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, 2 karşılaşmada ise rakiplerine 5 gol atarak üstünlük sağladı.

3 DERBİ MAÇINI GOLLÜ ALDI

Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 3 derbi maçında gollü galibiyetlere ulaştı. 2015-2016'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Beşiktaş, geçen sezonki derbi maçlarında ise Galatasaray'a 3-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük sağladı. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca 2016-2017'de Trabzonsporu'u deplasmanda 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Ligin en golcü takımlarından

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMLARINDAN

Taraftarlarını gollü galibiyetlerle sevindiren Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezonun 27. haftasında ikinci sıradaki Galatasaray ile en golcü takım durumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray gibi ligde rakip fileleri 58 kez havalandırdı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde Süper Lig'de şampiyon olduğu ilk 2 sezonda ise en golcü takım unvanını da elde etmişti. Güneş'in teknik direktörlüğünde 2015-2016 sezonundaki 34 maçı 75 golle tamamlayan siyah-beyazlılar, 2016-2017'de ise 73 gol kaydetti.

GÜNEŞ İLE AVRUPA'DA REKOR KIRMIŞTI

Beşiktaş, Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk sezondan itibaren her kulvarda gollü galibiyetlerle dikkati çekerken, hücum yollarındaki rekorlarıyla da gündeme gelmişti. Güneş ile 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbol tarihinin en başarılı dönemine imza atan Beşiktaş, grup aşamalarında 6 maçta 11 gol atarak en çok gol atan Türk takımı unvanını eline geçirmişti.

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