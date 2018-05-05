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Beşiktaş Şenol Güneş ile ilgili kararını verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı yöneticiler Şenol Güneş'i Katar'a gideceği yönünde çıkan haberleri yalanlarken, tecrübeli hocayı asla bırakmayacaklarını söylediler.

Beşiktaş Şenol Güneş ile ilgili kararını verdi

Olaylı kupa derbisinden sonra yaşananlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in ayrılacağı söylentilerini de beraberinde getirdi. Tecrübeli teknik adamın Katar'dan 7 milyon euroluk teklifler aldığı ve gideceği konuşuldu.

Yöneticiler ise bu iddiaları yalanladı. Yönetimin bu konudaki görüşü şöyle: Şenol Hocanın mutsuzluğu, kırgınlığı, küskünlüğü Beşiktaş'la ilgili bir durum değil. Camia, Şenol Hoca'ya sahip çıkmıştır ve onun arkasında sonuna kadar durmuştur. Hatta bu yaşananlar yüzünden derbiye bile çıkmamıştır.

"BİZ HOCAMIZLA KONUŞUYORUZ"

Hocamızla aramızda problem yok. Bu sene takım hedeflerine ulaşamamış olabilir. Her sezon şampiyon olacağız diye bir şey yok. Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a kattıkları ortada. Türk futbolu için yaptıkları da ortada. Onun bilgi ve birikiminden yararlanmaya devam edeceğiz. Şenol Hoca hakkında ortaya atılan kötü niyetli söylentilere kulak asmıyoruz. Biz hocamızla her zaman konuşuyoruz, durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok.

BU TAKIM O'NUN ÇOCUĞU GİBİ

Beşiktaş'la Şenol Hoca'nın arasındaki duygu bağı çok farklı. Trabzonlu ve Trabzonsporlu olmasına rağmen Beşiktaş taraftarı, Şenol Hoca'yı benimsedi ve bağrına bastı. Zaten olaylardan sonra yaşanan süreçte de taraftarımızın Şenol Hoca'ya nasıl sahip çıktığını herkes gördü. Böyle bir tablodan Şenol Hoca niye rahatsızlık duysun ki. Onun rahatsız olduğu şeyler Beşiktaş'ın içinde değil dışında. Olup bitenlerin arkasında nelerin yattığını hepimiz biliyoruz."

(AKŞAM)

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