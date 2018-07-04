Beşiktaş Serdar Gürler için görüşmelere başladı

Osmanlıspor’un geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de küme düşmesinin ardından kulüpten ayrılık kararı alan Serdar Gürler, Kara Kartal’ın radarına girdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için çalışma başlatan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in olumlu raporu sonrasında çalışmalarına hız verdi.
Oyuncuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Siyah- Beyazlılar, Ankara kulübüyle de görüşmelere başladı.
Siyah-Beyazlılar’ın bu transferi takas formülüyle bitirmeyi planladığı gelen haberler arasında...
(FANATİK)
Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!
Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro
Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de
Trezeguet'den Galatasaray açıklaması!
Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı
Galatasaray, Emre Akbaba ve Aziz Behich transferini Cuma günü açıklıyor
Domagoj Vida’nın eşi Ivana’yı soydular
Fatih Altaylı: Ali Koç yönetimi, Aziz Yıldırım döneminde verilen çekleri mercek altına almış
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Kim Young-Gwon istedi
Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!
Dev transferin bedeli ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum