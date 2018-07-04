SPOR

Beşiktaş Serdar Gürler için görüşmelere başladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Osmanlıspor'un Spor Toto Süper Lig'den düşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Serdar Gürler ile ilgileniyor.

Beşiktaş Serdar Gürler için görüşmelere başladı

Osmanlıspor’un geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de küme düşmesinin ardından kulüpten ayrılık kararı alan Serdar Gürler, Kara Kartal’ın radarına girdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için çalışma başlatan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in olumlu raporu sonrasında çalışmalarına hız verdi.

Oyuncuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Siyah- Beyazlılar, Ankara kulübüyle de görüşmelere başladı.

Siyah-Beyazlılar’ın bu transferi takas formülüyle bitirmeyi planladığı gelen haberler arasında...

(FANATİK)

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