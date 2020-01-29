Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
Beşiktaş'tan Borsa İstanbul'a yapılan diğer bir açıklamada ise "Profesyonel futbol takımı teknik direktörü Sayın Abdullah Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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