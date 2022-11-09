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Beşiktaş Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti! Kartal sürprize izin vermedi

09.11.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. Dördüncü tur karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, TFF 2. Lig'de mücadele eden rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti! Kartal sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur maçları ile sürüyor. Dördüncü tur karşılaşmasında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı mücadelede Siyah-Beyazlılar rakibini 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran taraf oldu.

PERDEYİ REDMOND AÇTI!

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Karşılaşmada gol perdesini Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond açtı. İngiliz futbolcu mücadelenin henüz 5. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

4 DAKİKA SONRA 2. GOL GELDİ!

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İlk golün ardından baskılı oyununu sürdüren Siyah-Beyazlılar 4 dakika sonra farkı Muleka ile 2'ye çıkarmayı başardı.

DİREK İZİN VERMEDİ

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Karşılaşmanın 28. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Redmond'ın sert şutuna direk izin vermedi.

DELE ALLI SAHNEYE ÇIKTI!

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Dakikalar 34'ü gösterirken ikinci golün sahibi Muleka'nın asistinde Dele Alli ceza sahası içinde topla buluşurken, farkı 3'e çıkarmayı başardı.

İLK YARIDA 3 GOL!

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Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Beşiktaş üstünlüğü ile geçildi.

HARUN FARKI 2'YE DÜŞÜRDÜ!

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Serik Belediyespor ikinci yarı ilk yarıya göre daha derli toplu bir görüntü çizerken, 66. dakikada Harun farkı 2'ye düşüren golü kaydetti.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü yapılacak.


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