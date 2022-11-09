Beşiktaş Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti! Kartal sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur maçları ile sürüyor. Dördüncü tur karşılaşmasında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı mücadelede Siyah-Beyazlılar rakibini 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran taraf oldu.
Karşılaşmada gol perdesini Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond açtı. İngiliz futbolcu mücadelenin henüz 5. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.
İlk golün ardından baskılı oyununu sürdüren Siyah-Beyazlılar 4 dakika sonra farkı Muleka ile 2'ye çıkarmayı başardı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Redmond'ın sert şutuna direk izin vermedi.
Dakikalar 34'ü gösterirken ikinci golün sahibi Muleka'nın asistinde Dele Alli ceza sahası içinde topla buluşurken, farkı 3'e çıkarmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Beşiktaş üstünlüğü ile geçildi.
Serik Belediyespor ikinci yarı ilk yarıya göre daha derli toplu bir görüntü çizerken, 66. dakikada Harun farkı 2'ye düşüren golü kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü yapılacak.