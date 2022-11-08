Beşiktaş Serikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Serikspor maçı

Beşiktaş Serikspor futbol maçı için geri sayım devam ediyor. ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) 4.tur kura çekimiyle beraber Beşiktaş'ın rakibi Serik Belediyespor takımı oldu. Bu gelişmeyle beraber maçı izlemek isteyen seyirciler maçın tarihi, saati ve yayın bilgisi sorgulamalarına hız verdi. İşte Beşiktaş Serikspor maçı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

BEŞİKTAŞ SERİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Serikspor karşı karşıya gelecek.Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı 9 Kasım günü saat 21:00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ SERİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Serikspor karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.



