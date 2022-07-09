Beşiktaş sezona bomba gibi girdi! Werder Bremen karşısında 1-0'dan dönüş yapan siyah-beyazlılar taraftarını heyecanlandırdı

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş , ilk hazırlık maçında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Transfer dönemine devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes’le giriş yapan, ardından sırasıyla Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'ya Siyah Beyazlı formayı giydirerek taraftarlarını heyecanlandıran Kara Kartal, ilk sınavını kazanıp moral depolamayı amaçlıyordu. Beşiktaş, Alman devini 2-1 devirerek sezona süper bir giriş yaptı.

MAÇ DETAYLARI

Goller

48' Eren Dinkçi (Werder Bremen)

68' Salih Uçan (P)

77' Oğuzhan Akgün

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Ersin; Welinton, Necip, Montero; Rosier, Josef, Gedson, Umut; Hasic, Boyd; Cenk Tosun.

WERDER BREMEN 11'İ: Pavlenka, Jung, Pieper, Ducksh, Burke, Bittencourt, Veljkovic, Schmid, Agu, Gruev, Chiarodia



